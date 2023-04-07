Наставник “Манчстер Юнайтед” определился с будущим Забитцера
Новости футбола Сегодня, 04:52
Фото: твиттер МЮ
Наставник “Манчстер Юнайтед” Эрик тен Хаг хочет сохранить в команде хавбека Марселя Забитцера и на новый сезон.
Как известно, австриец играет в “МЮ” на правах аренды из “Баварии”.
Соглашение об аренде 29-летнего полузащитника заканчивается в конце текущего сезона.
В немецком клубе уже выразили готовность продать Забитцера, там ждут хорошего предложения.
В текущем сезоне хавбек отличился одним голом за английский клуб.
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