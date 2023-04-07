"Милан" не смог победить в домашнем матче Серии А

В матче 29-го тура чемпионата Италии “Милан” на своем поле сыграл вничью с “Эмполи” со счетом 0:0.

“Милан”, набрав 52 очка, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. “Эмполи” с 32 очками остался на 14-й позиции.

“Милан” – “Эмполи” - 0:0

“Милан”: Меньян, Калабрия (Флоренци, 62), Томори, Тиав, Эрнандес, Беннасер (Браим Диас, 62), Побега, Салемакерс (де Кетеларе, 84), Тонали, Ребич (Рафаэл Леау, 70), Ориги (Жиру, 70).

“Эмполи”: Перизан, Эбуэхи, Луперто, де Винтер, Паризи, Марин (Какаче, 78), Бандинелли (Грасси, 65), Бальданци (Хаас, 78), Фаццини, Капуто (Камбьяги, 64), Пикколи (Сатриано, 88).

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