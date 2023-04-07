"Наполи" одержал сложную гостевую победу в Серии А

В матче 29-го тура чемпионата Италии “Наполи” на выезде обыграл “Лечче” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли гол Джованни Ди Лоренцо и автогол Антонино Галло. У хозяев отличился Федерико Ди Франческо.

“Наполи”, набрав 74 очка, лидирует в турнирной таблице Серии А. “Лечче” с 27 очками остался на 16-й позиции.

“Лечче” – “Наполи” - 1:2 (0:1)

Голы: Ди Лоренцо, 18 - 0:1, Ди Франческо, 52 - 1:1, Галло, 64 (автогол) - 1:2

“Лечче”: Фальконе, Жандре, Умтити, Баскиротто, Галло, Мале (Аскильдсен, 80), Юлманд, Гонсалес (Хельгасон, 71), Ди Франческо (Банда, 88), Уден (Эспето, 80), Сисей (Волькерлинг, 79).

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 90), Лоботка, Замбо-Ангисса, Элмаз, Лосано (Ндомбеле, 66), Кварацхелия (Дзербин, 90), Распадори (Симеоне, 65; Политано, 82).