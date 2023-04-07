"Барселона" отказалась от покупки звезды сборной Марокко на ЧМ-2022

Полузащитник “Фиорентины” и сборной Марокко Софьян Амрабат не перейдет в “Барселону”, сообщает журналист Луис Мигельсанц в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб отказался от приобретения футболиста из-за его высокой стоимости. В январе каталонцы хотели арендовать игрока с правом выкупа, но получили отказ.

В нынешнем сезоне 26-летний Амрабат провел за “Фиорентину” 39 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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