"Барселона" обозначила имена неприкосновенных футболистов клуба

"Барселона" обозначила личности некоторых футболистов, которые точно останутся в команде на следующий сезон.

В список “неприкосновенных” игроков команды попали полузащитники Френки де Йонг, Гави, Педри и защитник Рональд Араухо.

Что касается остальных игроков команды, то они могут столкнуться с необходимостью продажи, чтобы помочь клубу решить финансовые проблемы.

Интересно, что “Барселона” активно пыталась продать де Йонга прошлым летом, но игрок отказался уходить в другие клубы, а теперь получил статус “неприкосновенного”.