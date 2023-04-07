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"Барселона" обозначила имена неприкосновенных футболистов клуба

Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: открытые источники Фото: открытые источники

"Барселона" обозначила личности некоторых футболистов, которые точно останутся в команде на следующий сезон.

В список “неприкосновенных” игроков команды попали полузащитники Френки де Йонг, Гави, Педри и защитник Рональд Араухо.

Что касается остальных игроков команды, то они могут столкнуться с необходимостью продажи, чтобы помочь клубу решить финансовые проблемы.

Интересно, что “Барселона” активно пыталась продать де Йонга прошлым летом, но игрок отказался уходить в другие клубы, а теперь получил статус “неприкосновенного”.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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