"Барселона" обозначила имена неприкосновенных футболистов клуба
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: открытые источники
"Барселона" обозначила личности некоторых футболистов, которые точно останутся в команде на следующий сезон.
В список “неприкосновенных” игроков команды попали полузащитники Френки де Йонг, Гави, Педри и защитник Рональд Араухо.
Что касается остальных игроков команды, то они могут столкнуться с необходимостью продажи, чтобы помочь клубу решить финансовые проблемы.
Интересно, что “Барселона” активно пыталась продать де Йонга прошлым летом, но игрок отказался уходить в другие клубы, а теперь получил статус “неприкосновенного”.
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