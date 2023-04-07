"Интер" хочет купить двух игроков "Манчестер Юнайтед"

Миланский “Интер” проявляет интерес к двум игрокам “Манчестер Юнайтед” шведскому защитнику Виктору Линделефу и французскому нападающему Антони Марсьялю, сообщает Inter Live.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболистов в летнее трансферное окно. Миланцы могут заплатить за обоих игроков 35 миллионов евро в сумме.

В нынешнем сезоне 27-летний Марсьяль провел за “Манчестер Юнайтед” 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. На счету 28-летнего Линделефа 23 поединка без результативных действий.

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