"Бенфика" проиграла "Порту" в матче лидеров Примейры

В матче 27-го тура чемпионата Португалии “Порту” на выезде обыграл “Бенфику” со счетом 2:1.

Победу “драконам” принесли голы Матеуса Урибе и Мехди Тареми. За хозяев отличился Диогу Кошта, который забил гол в собственные ворота.

“Порту”, набрав 64 очка, занимает второе место в турнирной таблице Примейры. “Бенфика” с 71 очком лидирует в турнире.

“Бенфика” - “Порту” - 1:2 (1:1)

Голы: Кошта, 10 (автогол) - 1:0, Урибе, 45 - 1:1, Тареми, 54 - 1:2

“Бенфика”: Влаходимос, Гримальдо, Отаменди, Антониу Силва, Бах (Жилберто, 26), Рафа Силва (Муса, 87), Эурснес, Мариу, Шикинью, Флорентину (Нерес, 56), Рамуш.

“Порту”: Кошта, Манафа (Эустакио, 56), Пепе, Маркано, Венделл (Занузи, 71), Отавио, Пепе, Урибе, Груич (Мариу, 56, Мартинес, 71), Вендерсон, Тареми (Кардозу, 88).

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