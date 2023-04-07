"Милан" определился с будущим Ибрагимовича

“Милан” не собирается продлевать контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба беспокоится из-за возраста и травматичности футболиста. Контракт с игроком истекает летом 2023 года. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 41-летний Ибрагимович провел за “Милан” всего 4 матча и забил 1 гол с пенальти.

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