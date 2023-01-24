Главные новости дня: 24 января
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 24 января.
В чемпионате Германии “РБ Лейпциг” уничтожил “Шальке”, “Бавария” едва не проиграла “Кельну”.
В чемпионате Италии “Лацио” разгромил “Милан”.
В чемпионате Нидерландов ПСВ проиграл аутсайдеру.
"Барселона" хочет арендовать 19-летнего бразильца.
Звездного бразильского футболиста Дани Алвеса перевели в другую тюрьму.
Защитник “Шахтера” Николай Матвиенко в шаге от перехода в клуб АПЛ.
УЕФА оставит в силе наказание для России из-за войны в Украине.
Сборную Польши возглавил именитый тренер.
Киевское "Динамо" потерпело разгромное поражение от австрийского клуба (видеообзор матча).
Стали известны подробности конфликта Криштиану Роналду с его суперагентом Жорже Мендешем.
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