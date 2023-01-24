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Главные новости дня: 24 января

Новости футбола Сегодня, 16:59
Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 24 января.

В чемпионате Германии “РБ Лейпциг” уничтожил “Шальке”, “Бавария” едва не проиграла “Кельну”.

В чемпионате Италии “Лацио” разгромил “Милан”.

В чемпионате Нидерландов ПСВ проиграл аутсайдеру.

"Барселона" хочет арендовать 19-летнего бразильца.

Звездного бразильского футболиста Дани Алвеса перевели в другую тюрьму.

Защитник “Шахтера” Николай Матвиенко в шаге от перехода в клуб АПЛ.

УЕФА оставит в силе наказание для России из-за войны в Украине.

Сборную Польши возглавил именитый тренер.

Киевское "Динамо" потерпело разгромное поражение от австрийского клуба (видеообзор матча).

Стали известны подробности конфликта Криштиану Роналду с его суперагентом Жорже Мендешем.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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