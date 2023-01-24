"Барселона" хочет арендовать 19-летнего бразильца

19-летний защитник “Фламенго” Уэсли может перебраться в Европу.

Как пишет Globo Esporte, в аренде бразильца заинтересована “Барселона”.

По данным источника, молодой футболист может пригодиться “Барселоне Б”.

Соглашение сторон будет рассчитано на год, после чего каталонцы будут иметь возможность выкупить его за фиксированную сумму.

Отметим, что контракт молодого игрока с “Фламенго” истекает в декабре 2025 года.