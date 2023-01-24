"РБ Лейпциг" уничтожил "Шальке" в матче Бундеслиги

В матче 17-го тура чемпионата Германии “РБ Лейпциг” на выезде разгромил “Шальке” со счетом 6:1.

Победу гостям принесли дубль Андре Силвы, голы Бенджамина Хенрихса, Тимо Вернера, Дани Ольмо и Юссуфа Поульсена. У хозяев отличился Соитиро Кодзуки.

“РБ Лейпциг", набрав 32 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. “Шальке” с 9 очками остался на последней, 18-й позиции.

“Шальке” – “РБ Лейпциг” - 1:6 (0:4)

Голы: Силва, 7 - 0:1, Хенрихс, 15 - 0:2, Силва, 44 - 0:3, Вернер, 45 - 0:4, Кодзуки, 56 - 1:4, Ольмо, 83 - 1:5, Поульсен, 89 - 1:6

“Шальке”: Шволов, Брюннер, Йосида, Матричани, Уронен (Айдин, 46), Кодзуки (Теродде, 80), Латца, Краус (Дрекслер, 45), Фрай (Мор, 80), Ларссон (Иван, 46), Бюльтер.

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 85), Лаймер (Айдара, 77), Шлагер (Кампль, 85), Ольмо, Собослаи (Форсберг, 71), Андре Силва, Вернер (Поульсен, 77).

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