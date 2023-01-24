Украинский защитник Матвиенко в шаге от перехода в клуб АПЛ

Защитник “Шахтера” и сборной Украины Николай Матвиенко в ближайшее время станет игроком “Брайтона”.

Стороны уже согласовали условия личного контракта.

Ожидается, что соглашение подпишут на 5 лет.

Как пишет инсайдер Николо Скира, за украинца англичане заплатят 20 млн евро.

В этом сезоне Матвиенко сыграл в 19 матчах, в которых результативными действиями не отмечался.