"Бавария" на 90-й минуте ушла от поражения в домашнем матче Бундеслиги

В матче 17-го тура чемпионата Германии “Бавария” и “Кельн” сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Элье Схири, но в концовке хозяев от поражения спас Йозуа Киммих.

“Бавария", набрав 36 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. “Кельн” с 21 очком поднялся на 10-ю позицию.

“Бавария” – “Кельн” - 1:1 (0:1)

Голы: Схири, 4 - 0:1, Киммих, 90 - 1:1

“Бавария”: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка (Гравенберх, 46), Киммих, Дэвис (Тель, 82), Шупо-Мотинг, Гнабри (Коман, 46), Сане, Мусиала (Мюллер, 68).

“Кельн”: Швэбе, Шмитц, Шабо, Сольдо, Хектор, Кайнц (Шиндлер, 58), Схири, Майна (Лемперле, 71), Олесен (Мартель, 46), Хусейнбашич (Любичич, 46), Тиггес (Зельке, 58).

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