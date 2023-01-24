ПСВ неожиданно проиграл аутсайдеру чемпионата Нидерландов

В матче 18-го тура чемпионата Нидерландов “Эммен” на своем поле обыграл ПСВ со счетом 1:0.

Единственный гол на 24-й минуте забил Люка Бернарду. Стоит отметить, что гости больше тайма играли вдесятером из-за удаления Мауро Жуниора.

“Эммен”, набрав 15 очков, покинул зону вылета и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Эредивизии. ПСВ с 35 очками остался на третьем месте.

“Эммен” - ПСВ - 1:0 (0:0)

Гол: Бернарду, 24 - 1:0

"Эммен": ван дер Харт, Араухо, Велдмате, Веендорп, Бухари, Дирксен, Бернаду, Эль-Мессауди (Влак, 81), Димерс, Мендеш (Ромени, 46), Живкович.

ПСВ: Бенитес, Тезе (Мвене, 76), Брэнтуэйт, Обиспо, Жуниор, Тиль (Верман, 76), Сангаре, Гутьеррес (Вертессен, 89), Эль-Гази (Фофана, 76), Симонс, Бакайоко (Макс, 46).

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