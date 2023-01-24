Сборную Польши возглавил именитый тренер

69-летний португальский специалист Фернанду Сантуш стал новым главным тренером сборной Польши.

Сегодня специалиста представили общественности.

Мероприятие прошло в Варшаве на стадионе “Народовы”. На нем также присутствовал глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Контракт специалиста рассчитан до конца 2026 года.

Напомним, что Фернанду Сантуш с 2014 по 2022 год тренировал сборную Португалии. С португальцами он выигрывал Евро в 2016 году.