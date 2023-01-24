"Лацио" разгромил "Милан" в Серии А

В матче 19-го тура чемпионата Италии “Лацио" на своем поле разгромил “Милан” со счетом 4:0.

Победу римскому клубу принесли голы Сергея Милинкович-Савича, Маттиа Дзакканьи, Луиса Альберто и Фелипе Андерсона.

“Лацио”, набрав 37 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. “Милан” с 38 очками остался на втором месте.

“Лацио” – “Милан” - 4:0 (2:0)

Голы: Милинкович-Савич, 4 - 1:0, Дзакканьи, 38 - 2:0, Альберто, 67 (с пенальти) - 3:0, Андерсон, 75 - 4:0

“Лацио”: Проведель, Марушич (Ладзари, 78), Романьоли, Казале, Хюсай, Луис Альберто, Катальди (Маркос Антонио, 87), Милинкович-Савич (Башич, 83), Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Педро (Ромеро, 78).

“Милан”: Тэтэрушану, Калабрия, Томори (Кьер, 24), Калулу, Дест, Беннасер, Браим Диас (де Кетеларе, 59), Тонали, Жиру (Ориги, 59), Рафаэл Леау (Ребич, 79), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 58).

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