Дани Алвеса перевели в другую тюрьму ради его безопасности

Звездного бразильского футболиста Дани Алвеса перевели в другую тюрьму.

Это было сделано для его безопасности, о чем пишет западная пресса.

Напомним, что футболиста взяли под стражу по подозрению в изнасиловании. Он может получить срок от 4 до 12 лет.

По данным источника, бразильца перевели из тюрьмы Brians 1 в Brians 2. В новом месте содержания у Дани Алвеса будет отдельная камера с собственной душевой, что позволит ему не ходить в общую душевую.