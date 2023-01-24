УЕФА оставит в силе наказание для России из-за войны в Украине

Бан для российских команд в европейских турнирах никто отменять не собирается.

По информации журналиста Sky Sports Роба Харриса, в УЕФА не будут менять своего решения в ближайшее время, так как война в Украине не прекращается.

Он утверждает, что УЕФА не снимет бан, пока ситуация не наладится.

Как известно, сегодня РФС и УЕФА планировали обсудить возможность возвращения российских команд к международным матчам.

Запрет на участие российских команд в международных турнирах действует с 28 февраля 2022.