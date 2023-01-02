Главные новости дня: 2 января
Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм "Брентфорда"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 2 января.
В чемпионате Англии “Ливерпуль” проиграл “Брентфорду”.
В чемпионате Франции “Марсель” победил “Монпелье”, “Лилль” не смог обыграть “Реймс”.
Сборная Бельгии интересуется двумя топ-тренерами.
"Эспаньол" подал жалобу на результат матча с "Барселоной".
"Лион" усилился защитником сборной Хорватии.
"Атлетико" назвал цену за аренду Жоау Феликса.
"Ювентус" нацелился на хавбека "Эвертона".
"Реал" готовит трансфер защитника сборной Франции.
"Арсенал" продлил контракт с одним из лидеров.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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