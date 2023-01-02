Главные новости дня: 2 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 2 января.

В чемпионате Англии “Ливерпуль” проиграл “Брентфорду”.

В чемпионате Франции “Марсель” победил “Монпелье”, “Лилль” не смог обыграть “Реймс”.

Сборная Бельгии интересуется двумя топ-тренерами.

"Эспаньол" подал жалобу на результат матча с "Барселоной".

"Лион" усилился защитником сборной Хорватии.

"Атлетико" назвал цену за аренду Жоау Феликса.

"Ювентус" нацелился на хавбека "Эвертона".

"Реал" готовит трансфер защитника сборной Франции.

"Арсенал" продлил контракт с одним из лидеров.

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