Сборная Бельгии интересуется двумя топ-тренерами
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Виллаш-Боаша/Автор неизвестен
Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация (RBFA) продолжает поиски нового главного тренера для национальной сборной, сообщает Voetbal Primeur.
По сведениям источника, бельгийцы проявляют интерес к испанцу Рафаэлю Бенитесу и португальцу Андре Виллаш-Боашу. Оба специалиста в настоящее время являются безработными.
Напомним, что Бельгия осталась без тренера после отставку Роберто Мартинеса.
62-летний Бенитес ранее тренировал “Вальядолид”, “Осасуну”, “Эстремадуру”, “Тенерифе”, “Валенсию”, “Ливерпуль”, “Интер”, “Челси”, “Наполи”, “Реал", “Ньюкасл”, “Далянь Ифан” и “Эвертон”.
45-летний Виллаш-Боаш работал с “Порту”, “Челси”, “Тоттенхэмом”, зенитом, “Шанхай СИПГ” и “Марселем”.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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