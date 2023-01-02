Сборная Бельгии интересуется двумя топ-тренерами

Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация (RBFA) продолжает поиски нового главного тренера для национальной сборной, сообщает Voetbal Primeur.

По сведениям источника, бельгийцы проявляют интерес к испанцу Рафаэлю Бенитесу и португальцу Андре Виллаш-Боашу. Оба специалиста в настоящее время являются безработными.

Напомним, что Бельгия осталась без тренера после отставку Роберто Мартинеса.

62-летний Бенитес ранее тренировал “Вальядолид”, “Осасуну”, “Эстремадуру”, “Тенерифе”, “Валенсию”, “Ливерпуль”, “Интер”, “Челси”, “Наполи”, “Реал", “Ньюкасл”, “Далянь Ифан” и “Эвертон”.

45-летний Виллаш-Боаш работал с “Порту”, “Челси”, “Тоттенхэмом”, зенитом, “Шанхай СИПГ” и “Марселем”.

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