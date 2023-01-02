"Эспаньол" подал жалобу на результат матча с "Барселоной"

Пресс-служба “Эспаньола” на официальном сайте объявила о том, что клуб подал жалобу на результат матча 15-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (1:1).

Причиной является участие в матче польского нападающего “Барсы” Роберта Левандовски, который ранее был наказан дисквалификацией на три матча, но затем наказание было приостановлено.

В нынешнем сезоне 34-летний Левандовски провел за “Барселону” 20 матчей, забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.

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