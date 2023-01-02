"Эспаньол" подал жалобу на результат матча с "Барселоной"
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Пресс-служба “Эспаньола” на официальном сайте объявила о том, что клуб подал жалобу на результат матча 15-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (1:1).
Причиной является участие в матче польского нападающего “Барсы” Роберта Левандовски, который ранее был наказан дисквалификацией на три матча, но затем наказание было приостановлено.
В нынешнем сезоне 34-летний Левандовски провел за “Барселону” 20 матчей, забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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