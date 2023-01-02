"Ливерпуль" проиграл середняку АПЛ

В матче 19-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на выезде проиграл “Брентфорду” со счетом 1:3.

Победу хозяевам принесли голы Йоана Виссы и Бриана Мбемо, а также автогол Ибраима Конате. У гостей отличился Алекс Окслейд-Чемберлен.

“Брентфорд", набрав 26 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ливерпуль” с 28 очками остался на шестой позиции.

“Брентфорд” – “Ливерпуль” - 3:1 (2:0)

Голы: Конате, 19 (автогол) - 1:0, Висса, 42 - 2:0, Окслейд-Чемберлен, 50 - 2:1, Мбемо, 84 - 3:1

“Брентфорд”: Райя, Роэрслев, Йоргенсен, Ми, Пиннок, Генри (Соренсен, 90), Нергор, Йенсен (Дасилва, 74), Янельт (Годдос, 87), Висса (Льюис-Поттер, 74), Мбемо (Канос, 88).

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк (Матип, 46), Конате, Цимикас (Робертсон, 46), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Эллиотт (Кейта, 46), Окслейд-Чемберлен (Джонс, 83), Салах, Нуньес.

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