"Реал" готовит трансфер защитника сборной Франции

Защитник “Ливерпуля” и сборной Франции Ибраим Конате может стать игроком “Реала”.

Как сообщает MediaFoot, игра француза на ЧМ-2022 впечатлила наставника “сливочных” Карло Анчелотти.

Тренер настаивает на том, чтобы Конате перебрался в его клуб в летнее трансферное окно после завершения сезона.

В текущем сезоне защитник сыграл лишь в четырех матчах за “Ливерпуль”. На ЧМ-2022 в Катаре на его счету пять матчей.