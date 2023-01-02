"Ювентус" нацелился на хавбека "Эвертона"

“Ювентус” попытается подписать хавбека “Эвертона” Абдулая Дукуре.

Как сообщает Calciomercato, трансфер может быть завершен уже в январе.

Напомним, что Дукуре играет за “ирисок" с 2022 года, его текущий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

По данным портала Transfermarkt, 30-летний игрок сборной Мали оценивается в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дукуре сыграл 10 матчей и не отметился результативными действиями.