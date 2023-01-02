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"Атлетико" назвал цену за аренду Феликса

Новости футбола Сегодня, 12:42
Фото: инстаграм Жоау Феликса/Автор неизвестен Фото: инстаграм Жоау Феликса/Автор неизвестен

Мадридский “Атлетико” готов отдать в аренду португальского нападающего Жоау Феликса в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, испанский клуб хочет получить за шестимесячную аренду 15 миллионов евро. также заинтересованный клуб должен платить игроку всю его зарплату, а за полгода она составит семи миллионов евро.

Ранее сообщалось, что португальцем интересуются “Арсенал” и “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Атлетико" 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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