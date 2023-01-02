"Арсенал" продлил контракт с одним из лидеров

Лондонский “Арсенал” продлил контракт с полузащитником Букайо Сака, сообщает Football.London.

По сведениям источника, английский клуб воспользовался опцией об автоматическом продлении соглашения до лета 2024 года. При этом клуб и футболист продолжают переговоры о подписании нового долгосрочного контракта.

В нынешнем сезоне 21-летний Сака провел за “Арсенал” 22 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

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