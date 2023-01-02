"Лион" усилился защитником сборной Хорватии

Пресс-служба “Лиона” на официальном сайте объявила о переходе хорватского защитника Деяна Ловрена, который в последние годы играл за зенит.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. Футболист заключил с лионцами контракт до лета 2025 года. Стоит отметить, что он уже играл за “Лион” с 2010 по 2013 год.

33-летний Ловрен ранее выступал за “Динамо” (Загреб), “Интер” (Запрешич), “Саутгемптон” и “Ливерпуль”. За сборную Хорватии сыграл 78 матчей и забил пять мячей.

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