"Лилль" упустил победу над "Реймсом"

В матче 18-го тура чемпионата Франции “Лилль” на своем поле сыграл вничью с “Реймсом” со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Джонатан Дэвид, но во второй половине равновесие восстановил Йенс-Люс Каюсте.

“Лилль”, набрав 30 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Реймс” с 21 очком остался 11-е место.

“Лилль” – “Реймс” - 1:1 (1:0)

Голы: Дэвид, 32 - 1:0, Каюсте, 79 - 1:1

“Лилль”: Шевалье, Фонте (Алессандро, 46), Тиагу Джало, Диаките (Веа, 84), Исмаили, Жегрова (Унас, 59), Кабелла, Андре, Гомес (Андре Гомеш, 84), Бамба, Дэвид (Виржиниюс, 70).

“Реймс”: Диуф, Фоке (Бюси, 71), Абдельхамид, Агбаду, де Смет (Гравийон, 85), Матусива (Лопи, 71), Мунеци, Флип (Каюсте, 56), Ито, ван Берген (Зенели, 71), Хольм.

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