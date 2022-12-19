Главные новости дня: 19 декабря

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 19 декабря.

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти рассказал, когда покинет клуб.

Легенда "Челси" призвал клуб подписать Криштиану Роналду.

В "Наполи" отреагировали на интерес "Ньюкасла" к "Кварадоне".

Сестра Роналду прокомментировала победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.

"Барселона" вступила в борьбу за защитника сборной Хорватии.

Экс-тренер "Шахтера" отказался возглавить сборную Португалии.

Нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема принял решение о завершении карьеры в сборной Франции.

"Атлетико" поборется за одного из лидеров сборной Марокко.

Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА.

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