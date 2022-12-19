Главные новости дня: 19 декабря
Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 19 декабря.
Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти рассказал, когда покинет клуб.
Легенда "Челси" призвал клуб подписать Криштиану Роналду.
В "Наполи" отреагировали на интерес "Ньюкасла" к "Кварадоне".
Сестра Роналду прокомментировала победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.
"Барселона" вступила в борьбу за защитника сборной Хорватии.
Экс-тренер "Шахтера" отказался возглавить сборную Португалии.
Нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема принял решение о завершении карьеры в сборной Франции.
"Атлетико" поборется за одного из лидеров сборной Марокко.
Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Сасько Инга эксперт Dailysports
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