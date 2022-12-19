"Атлетико" вступил в борьбу за одного из лидеров сборной Марокко
Новости футбола Сегодня, 08:30
Фото: инстаграм Софьяна Амрабата/Автор неизвестен
Мадридский “Атлетико" проявляет интерес к марокканскому полузащитнику флорентийской “Фиорентины” Софьяну Амрабату, сообщает Marca.
По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. Итальянцы оценивают африканца в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов “Ливерпуля” и “Тоттенхэма”.
В нынешнем сезоне 26-летний Амрабат провел за “Фиорентину” и сборную Марокко 32 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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