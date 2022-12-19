Анчелотти рассказал, когда покинет "Реал"

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти заявил, что он собирается полностью отработать свой контракт с королевским клубом.

“Не знаю, что ждет меня в будущем. Я живу только сегодняшним днем. Сейчас я хорошо чувствую себя в Мадриде, у нас много целей в текущем сезоне. Мой контракт с клубом действует до лета 2024 года. Если меня не уволят, то я доработаю контракт до конца”, - приводит слова Анчелотти RAI Sport.

В прошлом сезоне “Реал” под руководством 63-летнего Анчелотти стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что итальянскому специалисту предложили возглавить сборную Бразилии.

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