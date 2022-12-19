"Барселона" вступила в борьбу за защитника сборной Хорватии

“Барселона” проявляет интерес к правому хорватскому защитнику “Селтика” Йосипу Юрановичу, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Усиление позиции правого защитника является приоритетом для каталонцев. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Манчестер Юнайтед" .

В нынешнем сезоне 27-летний Юранович провел за “Селтик” и сборную Хорватии 26 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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