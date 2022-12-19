Экс-тренер "Шахтера" отказался возглавить сборную Португалии

Главный тренер “Ботафого” Луиш Каштру не возглавит сборную Португалии.

“Каждый тренер хотел бы возглавить сборную своей страны, но это должно произойти в нужное время. Это зависит не от меня, но и от других коллег. Сейчас моя жизнь проходит только в Бразилии”, - приводит слова Каштру Rádio Renascença.

Контракт 61-летнего Каштру с “Ботафого” действует до конца 2023 года. Ранее он тренировал такие известные клубы, как “Порту” и “Шахтер".

Напомним, что сборная Португалии осталась без главного тренера после увольнения Фернанду Сантуша из-за вылета национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира-2022.

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