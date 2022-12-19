В "Наполи" отреагировали на интерес "Ньюкасла" к "Кварадоне"
Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен
Спортивний директор “Наполи” Кристиано Джунтоли заявил, что клуб не собирается продавать грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию по прозвищу “Кварадона”, которым интересуется “Ньюкасл”.
“Нет никаких шансов, что мы продадим Кварацехлию. Это не зависит от суммы предложения. Хвича останется с нами”, - приводит слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
В нынешнем сезоне 21-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 17 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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