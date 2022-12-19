Легенда "Челси" призвал клуб подписать Роналду

Бывший защитник “Челси” Вильям Галлас выразил мнение, что лондонскому клубу нужно подписать португальского нападающего Криштиану Роналду.

“Челси” нужен нападающий. Им необходим форвард, который сможет встроиться в систему игры. У “Челси” проблемы с голами, и Роналду мог бы с этим помочь. Я думаю, что его можно было бы подписать до конца сезона. Он бы отлично справился со своей задачей", - приводит слова Галласа.

Напомним, что 37-летний Роналду в ноябре покинул “Манчестер Юнайтед" и стал свободным агентом. В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Вопрос закрыт навсегда". Журналист Роналду назвал лучшего футболиста в истории.