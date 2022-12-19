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Легенда "Челси" призвал клуб подписать Роналду

Новости футбола Сегодня, 12:56
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший защитник “Челси” Вильям Галлас выразил мнение, что лондонскому клубу нужно подписать португальского нападающего Криштиану Роналду.

“Челси” нужен нападающий. Им необходим форвард, который сможет встроиться в систему игры. У “Челси” проблемы с голами, и Роналду мог бы с этим помочь. Я думаю, что его можно было бы подписать до конца сезона. Он бы отлично справился со своей задачей", - приводит слова Галласа.

Напомним, что 37-летний Роналду в ноябре покинул “Манчестер Юнайтед" и стал свободным агентом. В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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