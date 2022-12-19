Сестра Роналду отреагировала на победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

Катя Авейру, сестра португальского нападающего Криштиану Роналду, поделилась мнением о победе сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

“Худший чемпионат мира в истории... Который, к счастью, подарил нам отличный финал. Крутой матч. Поздравляю Аргентину. Мбаппе сыграл невероятно. Какое же яркое будущее его ждет”, - написала Авейру в своем инстаграме.

Напомним, что Аргентина в финале ЧМ-2022 обыграла Францию (3:3, по пенальти - 4:2). Португалия дошла до четвертьфинала, где проиграла Марокко (0:1).

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