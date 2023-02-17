Главные новости дня: 17 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 17 февраля.

В чемпионате Саудовской Аравии “Аль-Наср” Роналду одержал домашнюю победу.

В чемпионате Испании гол Виктора Цыганкова помог “Жироне” одержать разгромную победу.

В чемпионате Италии “Наполи” победил “Сассуоло”.

В чемпионате Франции “Лион” проиграл “Осеру”.

"Интер" может быть продан американцам.

"Аль-Наср" надеется перехватить капитана "Барселоны".

На Пауло Дибалу появился еще один претендент в Англии.

Нападающий “Антальяспора” Луис Адриано перейдет в бразильский топ-клуб.

"Атлетик" продлил контракт с главным тренером.

Глава украинского футбола отстранен от работы по решению суда.

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