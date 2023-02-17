Глава украинского футбола отстранен от работы по решению суда

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий отстранены от работы, сообщает журналист Константин Андриюк в своем телеграм-канале.

Такое решение приняла прокуратура, так как оба спортивных чиновника являются фигурантами дела о финансовых махинациях в УАФ. Ранее в доме футбола УАФ был проведен обыск.

Павелко и Записоцкий не смогут выполнять свои обязанности в течение двух месяцев.

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