"Аль-Наср" надеется перехватить капитана "Барселоны"

Саудовский “Аль-Наср” не оставляет надежд подписать капитана “Барселоны” Серхио Бускетса.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сам игрок уже точно решил покинуть каталонскую команду.

В “Аль-Насре” хотят воспользоваться ситуацией и уже предложили испанцу контракт.

При этом сам Бускетс пока не определился, где именно продолжит карьеру.

В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу.