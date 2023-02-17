"Интер" может быть продан американцам: названа возможная сумма сделки

Миланский “Интер” может быть продан американскому фонду, сообщает Il Giornale.

По сведениям источника, владелец итальянского клуба Стивен Чжан хочет получить за клуб 1,2 миллиарда евро. Впрочем, цена может быть снижена, так как китайский банк через суд пытается взыскать с Чжана 300 миллионов евро.

Стоит отметить, что Чжан через посредников уже на протяжении длительного времени пытается продать клуб, так как каждый месяц приносит убытки в размере 10 миллионов евро.

“Интер”, набрав в 22 турах 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В Лиге чемпионов в 1/8 финала миланцы сыграют с “Порту”.

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