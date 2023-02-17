"Кварадона" принес "Наполи" гостевую победу в Серии А

В матче 23-го тура чемпионата Италии “Наполи” на выезде обыграл “Сассуоло” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Хвичи Кварацхелии по прозвищу “Кварадона” и Виктора Осимхена.

“Наполи”, набрав 62 очка, лидирует в турнирной таблице Серии А. “Сассуоло” с 24 очками остался на 15-й позиции.

“Сассуоло” – “Наполи” - 0:2 (0:2)

Голы: Кварацхелия, 12 - 0:1, Осимхен, 33 - 0:2

“Сассуоло”: Консильи, Дзортеа, Эрлич, Руан, Рожерио, Лопес (Обианг, 85), Фраттези (Альварес, 85), Матеус Энрике (Торстведт, 79), Байрами (Сейде, 79), Дефрель (Пинамонти, 57), Лорьянте.

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 78), Элмаз (Дзербин, 85), Политано (Зелиньски, 58), Осимхен (Симеоне, 84), Кварацхелия (Лосано, 78).

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