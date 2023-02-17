Луис Адриано перейдет в бразильский топ-клуб

Бразильский нападающий “Антальяспора” Луис Адриано близок к переходу в “Интернасьонал”, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист согласовал с бразильским клубом условия контракта до 31 декабря 2023 года. Сумма трансфера не разглашается.

В нынешнем сезоне 35-летний Адриано провел за “Антальяспор” 22 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ранее он уже играл за “Интернасьонал” с 2006 по 2007 год.

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