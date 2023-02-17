Роналду помог "Аль-Насру" победить в чемпионате Саудовской Аравии

В матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на своем поле обыграл “Аль-Таавун” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Абдуррахмана Гариба и Абдулла Маду. Португальский форвард хозяев Криштиану Роналду сделал две голевые передачи. У гостей отличился Альваро Медран.

“Аль-Наср”, набрав 40 очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. “Аль-Таавун” с 30 очками остался на пятой позиции.

“Аль-Наср” – “Аль-Таавун” - 2:1 (1:0)

Голы: Гариб, 17 - 1:0, Медран, 47 - 1:1, Маду, 78 - 2:1

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам (Аль-Авджами, 84), Маду, Аль-Амри, Конан, Луис Густаво, Аль-Наджи (Мартинес, 63), Аль-Хассан (Аль-Сулайхим, 63), Яхья (Машарипов, 72), Роналду, Гариб (Талиска, 72).

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