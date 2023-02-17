"Атлетик" продлил контракт с главным тренером

Пресс-служба бильбаоского “Атлетика” на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Эрнесто Вальверде.

Новое соглашение между испанским клубом и тренером будет действовать до лета 2024 года. В данный момент “Атлетик” занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

"Мне очень комфортно работать с командой, и я вижу, что у нас есть возможности совершенствоваться. Я продолжу стараться делать наших болельщиков счастливыми", — сказав тренер.

59-летний Вальверде тренирует “Атлетик” с 2022 года. Ранее он также работал с клубом с 2003 по 2005 год и с 2013 по 2017 год.

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