Главные новости дня: 14 мая
Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 14 мая.
“Барселона” победила “Эспаньол” и стала чемпионом Испании, “Атлетико” проиграл аутсайдеру.
В чемпионате Англии “Манчестер Сити” разгромил “Эвертон”, “Арсенал” опозорился с “Брайтоном”.
В чемпионате Франции “Марсель” справился с аутсайдером.
В чемпионате Италии “Ювентус” одолел “Кремонезе”, “Рома” вновь не выиграла.
В чемпионате Нидерландов “Фейеноорд” крупно выиграл и стал чемпионом.
В чемпионате Украины “Заря” уничтожила “Металлист” (видеообзор).
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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