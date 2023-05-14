Главные новости дня: 14 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 14 мая.

“Барселона” победила “Эспаньол” и стала чемпионом Испании, “Атлетико” проиграл аутсайдеру.

В чемпионате Англии “Манчестер Сити” разгромил “Эвертон”, “Арсенал” опозорился с “Брайтоном”.

В чемпионате Франции “Марсель” справился с аутсайдером.

В чемпионате Италии “Ювентус” одолел “Кремонезе”, “Рома” вновь не выиграла.

В чемпионате Нидерландов “Фейеноорд” крупно выиграл и стал чемпионом.

В чемпионате Украины “Заря” уничтожила “Металлист” (видеообзор).

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!