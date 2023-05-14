"Рома" Моуринью не смогла обыграть середняка Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии “Рома” под руководством Жозе Моуринью на выезде сыграла вничью с “Болоньей” со счетом 0:0.

“Рома”, набрав 59 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. “Болонья” с 47 очками поднялась на 11-ю позицию.

“Болонья” – “Рома” - 0:0

“Болонья”: Скорупски, Де Сильвестри (Ликояннис, 70), Бонифаци, Соса, Камбьязо, Схаутен, Домингес, Фергюсон (Моро, 70), Орсолини, Барроу, Арнаутович (Зиркзее, 70).

“Рома”: Свилар, Миссори, Челик (Манчини, 53), Рожер, Кристанте, Залевски, Вейналдум (Бове, 53), Камара, Сольбаккен (Пеллегрини, 70), Белотти (Абрахам, 54), Тахирович (Матич, 76).

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