Главная Новости "Заря" уничтожила аутсайдера УПЛ

"Заря" уничтожила аутсайдера УПЛ

Новости футбола Сегодня, 10:24
"Заря" уничтожила аутсайдера УПЛ Фото: инстаграм "Зари"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Украины луганская “Заря” на выезде разгромила харьковский “Металлист” со счетом 5:0.

Победу луганчанам принесли голы Эдуардо Герреро, Евгений Шахова, Максима Имерекова и Владимира Бражко, а также автогол Александра Мизюка.

“Заря”, набрав 58 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Металлист” с 22 очками остался в зоне вылета на 15-й позиции.

“Металлист” – “Заря” – 0:5 (0:4)
Голы: Мизюк, 1 (автогол) - 0:1, Герреро, 7 - 0:2, Шахов, 21 - 0:3, Имереков, 26 - 0:4, Бражко, 85 (с пенальти) - 0:5

Металлист”: Ермолов, Коррал, Мизюк, Ралюченко, Романюк (Влага, 82), Демченко, Панасенко (Багачанский, 46), Картушов (Рязанцев, 46), Чидомере (Николишин, 33), Наумец (Синчук, 87), Прядун.

Заря”: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Вантух (Снурницын, 46), Бражко, Шахов, Булеца (Мишнев, 66), Антюх (Хахлев, 66), Русин (Погорелый, 46), Гереро (Полегенько, 77).

Не пропустите: "Челси" повторил антирекорд 28-летней давности.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Заря Металлист Премьер-лига Украина
Популярные новости
"Манчестер Сити" разгромил клуб Миколенко Новости футбола Сегодня, 11:01 "Манчестер Сити" разгромил клуб Миколенко
"Реал" одержал сложную победу в Ла Лиге Новости футбола Вчера, 16:57 "Реал" одержал сложную победу в Ла Лиге
ПСЖ одержал разгромную победу в Лиге 1 Новости футбола Вчера, 16:53 ПСЖ уничтожил аутсайдера Лиги 1
"Бавария" уничтожила аутсайдера Бундеслиги Новости футбола Вчера, 15:38 "Бавария" уничтожила аутсайдера Бундеслиги
"Манчестер Юнайтед" одержал победу в домашнем матче АПЛ Новости футбола Вчера, 15:23 "Манчестер Юнайтед" одержал победу в домашнем матче АПЛ
"Динамо" сенсационно проиграло в домашнем матче УПЛ Новости футбола Вчера, 09:00 "Динамо" сенсационно проиграло в домашнем матче УПЛ
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:15 "Лион" потерпел поражение в гостевом матче Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 11:01 "Манчестер Сити" разгромил клуб Миколенко Новости футбола Сегодня, 10:42 "Валенсия" одержала важную победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 10:30 “Металлист” – “Заря” – 0:5 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 10:24 "Заря" уничтожила аутсайдера УПЛ Новости футбола Сегодня, 04:52 Лэмпард нашел главную проблему "Челси" Новости футбола Сегодня, 04:38 Месси получил худшую оценку за матч, в котором ПСЖ победил со счетом 5:0 Новости футбола Сегодня, 04:22 Наставник ПСЖ отреагировал на свист трибун в адрес Месси Новости футбола Сегодня, 04:00 Ключевой игрок "Челси" снова травмировался Новости футбола Сегодня, 03:55 "Челси" повторил антирекорд 28-летней давности
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Вальядолид - Севилья 14 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эспаньол - Барселона 14 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Сампдория - Эмполи 15 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Бетис - Райо Вальекано 15 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Лестер - Ливерпуль 15 мая 2023 года Футбол 15 мая 2023 Прогноз на матч Эшторил-Прая - Арока 15 мая 2023 года Футбол 16 мая 2023 Прогноз на матч Сивасспор - Касымпаша 16 мая 2023 года Футбол 16 мая 2023 Прогноз на матч Аланьяспор - Коньяспор 16 мая 2023 года Футбол 16 мая 2023 Прогноз на матч Лутон - Сандерленд 16 мая 2023 года Футбол 16 мая 2023 Прогноз на матч Интер - Милан 16 мая 2023 года