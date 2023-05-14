"Атлетико" проиграл худшей команде Ла Лиги
Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Испании “Атлетико” на выезде проиграл “Эльче” со счетом 0:1.
Единственный гол на 41-й минуте забил Фидель.
“Эльче”, набрав 19 очков, занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице и уже потерял шансы сохранить место в Ла Лиге. “Атлетико” с 69 очками остался на третьей позиции.
“Эльче” – “Атлетико” - 1:0 (1:0)
Гол: Фидель, 41 - 1:0
“Эльче”: Бадия, Бигас (Магальян, 84), Паласиос, Клерк, Бланко (Милья, 67), Моренте, Фидель (Гути, 84), Гумбау, Дональд, Нтека (Хосан, 67), Бойе.
“Атлетико”: Грбич, Молина, Хименес, Эрмосо (Регилон, 61), Витцель, Карраско, Коке (Мартин, 82), Де Поль (Барриос, 61), Лемар (Корреа, 54), Гризманн, Мората.
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