"Манчестер Сити" разгромил клуб Миколенко

В матче 36-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити" на выезде разгромил “Эвертон” со счетом 3:0.

Победу “горожанам” принесли дубль Илкая Гюндогана и гол Эрлинга Холанда.

Украинский защитник хозяев Виталий Миколенко пропустил матч из-за травмы.

“Манчестер Сити”, набрав 85 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Эвертон” с 32 очками остался на 17-й позиции.

“Эвертон” – “Манчестер Сити” - 0:3 (0:2)

Голы: Гюндоган, 37 - 0:1, Холанд, 39 - 0:2, Гюндоган, 51 - 0:3

“Эвертон”: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Мина, Холгейт (Коуди, 56), Гуйе (Онана, 56), Дукуре, Гарнер (Грэй, 76), Ивоби, Макнил, Кэлверт-Льюин (Мопе, 46).

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Аканджи, Филлипс, Гюндоган (Бернарду Силва, 78), Родри, Фоден, Марез, Холанд (Грилиш, 78), Альварес.

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