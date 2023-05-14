"Барселона" победила выиграла в дерби и стала чемпионом Испании

В матче 34-го тура чемпионата Испании “Барселона” на выезде победила “Эспаньол” со счетом 4:2 и стала чемпионом страны.

Победу гостям принесли дубль Роберта Левандовски, голы Алекса Бальде и Жюля Кунде. У хозяев отличились Хави Пуадо и Хоселу.

“Барселона”, набрав 85 очков, гарантировала себе первое место в Ла Лиге. “Эспаньол” с 31 очком остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Эспаньол” – “Барселона” - 2:4 (0:4)

Голы: Левандовски, 11 - 0:1, Бальде, 20 - 0:2, Левандовски, 40 - 0:3, Кунде, 53 - 0:4, Пуадо, 73 - 1:4, Хоселу, 90+2 - 2:4

“Эспаньол”: Пачеко, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес (Пуадо, 46), Монтес, Оливан, Денис Суарес (Калеро, 46), Дардер, Меламед, Хоселу, Брэйтуэйт (Педроса, 55).

“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Кристенсен (Алонсо, 74), Араухо (Альба, 63), Бальде, Бускетс, де Йонг, Педри, Гави (Фати, 75), Рафинья (Дембеле, 62), Левандовски.

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